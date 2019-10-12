YPG yine gazetecileri hedef aldı

12.10.2019 17:10

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, aralarında yabancı basın mensuplarının ve gazetecilerin bulunduğu otelin hemen yanına iki havan mermisi atıldı.

Barış Pınarı Harekatı'nın dördüncü gününde sınır hattında çatışmalar sürerken terör örgütü YPG sivillerin ve masumların yanı sıra bölgede görev yapan basın mensuplarını da hedef alıyor.

İki mermi de çok şükür ki patlamadı. Saldırı sonrası gazeteciler güvenli bölgeye alındı.

İlk saldırının üstünden çok geçmeden 3 havan mermisi daha atıldı. Mermilerden ikisi patlamadı. Mermilerden birinin isabet ettiği evde

can kaybı yaşanmazken, büyük hasar oluştu. Olayın ardından bomba imha ekipleri patlamayan mermileri imha etti. Saldırının yapıldığı Telabyad bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA