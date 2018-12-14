Ypg'ye Katıldığı Suçlamasıyla 7,5 Yıl Hapse Mahkum Olan İngiliz: Türkiye'yi Gizlice Terk Ettim

Suriye'de Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (YPG) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri'ne (YPG) katıldığı suçlamasıyla Türkiye'de yargılanarak 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Joe Robinson, gizlice ülkesi İngiltere'ye döndü.

Cezasının temyiz mahkemesinde değerlendirilmesi sürecinde şartlı tahliye edilen Robinson, BBC'ye konuştu.

Türk makamlarının izni olmaksızın Türkiye'yi terk ettiğini doğrulayan Robinson, "Bu suçlamaları ve verilen cezayı kabul edemezdim. Ben suçlu değilim" dedi.

İngiltere ordusuna mensup eski bir asker olan 25 yaşındaki Robinson, "Bu meseleye kendim çözüm bulmaya ve insan haklarımı geri almaya karar verdim. Zor bir karardı" diye konuştu.

Robinson 2017 yılının Temmuz ayında nişanlısı Mira Rojkan ile birlikte Türkiye'de tatil yaparken tutuklandı. Yargılanması sırasında Suriye'de Irak Şam İslam Devleti Örgütü'ne (IŞİD) karşı çatışmalara katılmadığını, gönüllü sağlık görevlisi olarak çalıştığını söyledi.

Türkiye'de 1,5 yıl boyunca büyük sıkıntılar çektiğini, cezaevinde 4 ay tam bir tecritte tutulduğunu belirterek, "Türkiye'de işlemediğim suçlardan yargılandım. Suçlamaları ve verilen cezayı destekleyecek hiçbir kanıt yoktu" dedi.

YPG, Türkiye tarafından "terör örgütü" sayılıyor.

2015 yılında Suriye'de çatışmaların yaşandığı bölgeye, gönüllü askeri sağlık görevlisi olarak gittiğini anlatan Robinson, "Şunu açıkça vurgulamak isterim. Suriye'ye sadece bir amaçla gittim: İngiliz halkını da mağdur eden büyük bir şer gücüne karşı (IŞİD) sivillere yardım etmek için" diye konuştu.

Robinson bu amacına da ulaştığını, Suriye'de sivillere yardımcı olduğunu ve insanların hayatını kurtardığını söyledi. İngiltere'de yasaklı değil YPG, İngiltere'de yasaklı değil. Son yıllarda birçok İngiltere vatandaşının, yetkililerin karşı yönde tavsiyelerine rağmen bölgeye giderek gönüllü olarak bu güce katıldıkları biliniyor.

Joe Robinson da 2015 yılında Suriye'den döndüğünde İngiliz polisi tarafından sorgulanmıştı.

Robinson BBC'ye, Türk makamlarının kendisini "terör suçlarıyla yargılamak için hiçbir meşru gerekçesi olmadığını" söyledi. Artık ülkesinde arkadaşları ve ailesi ile başbaşa vakit geçirmek istediğini de ekledi.

"İnsan hayatı kurtarmanın terör eylemi olduğunu düşünmüyorum" diyen Robinson Türkiye'den ne yolla çıktığını ise açıklamadı.

İngiliz makamlarından "pek az" destek alabildiğini söyleyen Robinson, "İhtiyaç olan bir zamanda insanlığa yardım etmekten başka bir şey yapmadım. Eğer benim ülkem beni tehdit olarak görüyorsa, yargılasın" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Robinson'un ülkeye dönüşü hakkında yorum yapmadı.