YPG, Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekmeye başladı

YPG, Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekmeye başladı

YPG Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırındaki güçlerini geri çemeye başladı

27.08.2019 17:30
YPG, Türkiye sınırındaki güçlerini geri çekmeye başladı

Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırında bulunan YPG güçleri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki "güvenli bölge" anlaşması kapsamında çekilmeye başladı.


YPG'den yapılan açıklamada Fırat'ın doğusundaki Ra's al-'Ayn bölgesinde, ilk adım olarak "bazı ünitelerin" ve "ağır silahların" geri çekildiği duyuruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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