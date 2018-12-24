- YPG Süryaniler üzerinde baskısını arttırıyor

Suriye'de teröristler Süryani köylerine baskın düzenlemeye başladı

MARDİN - Suriye'de işgal ettiği bölgelerde daha önce Süryani okullarını kapatmaya çalışması, eğitimcilere yönelik de suikast ve suikast girişimleriyle gündeme gelen terör örgütü YPG, Süryanilere yönelik baskılarını yeniden arttırdı. Terör örgütünün, köy baskınları düzenleyip, Süryani aileleri tehdit ederek, genç ve çocukları zorla kendi safına katmaya çalıştığı öğrenildi.

Suriye'de işgal ettiği bölgelerde daha önce de Süryanilere yönelik baskılarıyla gündeme gelen terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, yine Süryanileri hedef almaya başladı. Teröristlerin, Heseke'ye bağlı Kamışlı ve Habur bölgeleri başta olmak üzere Süryanilerin yaşadığı köylere baskınlar düzenleyerek, çocuk ve gençleri zorla kendi safına çekmek istediği öğrenildi. Terör örgütüne karşı çıkan bazı Süryanilerin evlerinin boşaltıldığı da belirtildi. Kamışlı'da yaşayan ve güvenlik nedeniyle adını vermediğimiz Suriyeli bir Süryani vatandaş, kendilerine yönelik baskının son zamanlarda daha da arttığını söyledi.

Habur sınır kapısından Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine kadar Süryani köylerine baskınlar düzenlendiğini anlatan vatandaş, "Daha önce eğitim kurumlarımıza ve eğitimcilerimize yönelik baskılar, saldırılar oldu. Çocuklarımızı kaçırdılar, gençlerimizi zorla kendi yanlarına çekmeye çalıştılar. Şimdi de yine köylerimizi hedef alıyorlar. Yine genç ve çocuklarımızı ellerimizden almak istiyorlar" dedi.

"Gençlerimiz burayı terk etti"

Ellerinden geldiğince kendi güvenliklerini kendilerinin sağlamaya çalıştığını ifade eden Süryani vatandaş, "Üzerimizde ciddi baskı var. Biz de köy ve mahallelerimize elimizden geldiğince giriş ve çıkışları kontrollü yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi korumaya aldık. Kamışlı'da halkın seçtiği Süryanileri toplayıp, 'Bizimle gelirseniz gelin, gelmezseniz olacaklara katlanırsınız' diye tehdit ettiler. Sadece burada 100 bin nüfusumuz vardı. Ama çoğu kaçtı. Gençlerimiz onların safına katılmamak için burayı terk etti. Ailelerimize bir şey yapabilme ihtimalleri nedeniyle susmak durumundayız" diye konuştu.

Terör örgütü YPG daha önce de Suriye'de, Süryanilere ait eğitim kurumları ve eğitimcileri hedef almak, Süryani çocukları sokak ve evlerden kaçırmakla gündeme gelmişti. Dünya Süryaniler Konseyi, Dünya Aramiler Konseyi ile Avrupa ve Almanya Merkezi Süryani Dernekleri terör örgütüne tepki göstermişti.

Kaynak: İHA