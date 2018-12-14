Ypg, Suriye'nin Kamışlı Kentinde Hendek Kazmaya Başladı (2)
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin hendek kazdığı görüldü.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin hendek kazdığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağı yönündeki açıklamasının ardından, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'da, terör örgütü PKK/YPG'lilerin hendek kazmaya başladığı görüldü. Paniğe kapılan teröristlerin, kazdıkları hendeklerin önüne de toprak yığdığı gözlendi. Türkiye sınır hattı boyunca uzanan tel örgülere paralel kazılan hendeklerin önündeki toprak yığınlarının yüksekliğinin, yer yer 2 metreyi geçtiği tespit edildi.
Nusaybin sınırında kamyonet üzerine kurulu uçaksavarla devriye faaliyetini artıran PKK/YPG'li teröristlerin, tankerlerle de Suriye'nin güney kesimine petrol gönderdiği öğrenildi. Petrol tankerlerinin konvoy halinde Kamışlı'nın doğusundan gelerek, kent üzerinden, örgütün faaliyet yürüttüğü bölgelere gittiği belirtildi. - Mardin