YPG Sözcüsü, Rusya'nın Kendilerine "Görüşmelere Katılma Sözü" Verdiğini Söyledi

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Türkiye ve Rusya ilişkilerine yönelik 'kafa karıştırma' denemelerine devam ediyor. Reutes haber ajansının aktardığına göre, YPG'den Sipan Hemo, Rusya'nın kendilerine barış görüşmelerine katılmaları konusunda söz verdiğini söyledi.

"MASADA TERÖRİSTE YER YOK"

Ankara'nın, "Terör örgütüne masada kesinlikle yer yok" açıklamasına karşılık Rusya'dan da destek gelmişti. Ancak YPG, iki ülke arasındaki görüş birliğine ters düşen açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Terör örgütünden Sipan Hemo, Rusya'nın kendilerine söz verdiğini söylerken, "Moskova, otonom bölgelerin 155 temsilcisinin katılım sağlayacağının sözünü verdi" ifadesini kullandı.

"SOÇİ'YE TÜM GRUPLARI TOPLAMAK İSTİYORLAR"

Terör örgütü sözcüsü Hemo, Rusya'nın amacının Soçi'ye tüm grupları toplayarak elindeki yeni Suriye anayasını onaylatıp kazandığını ilan etmek olduğunu savundu.

Türkiye ise PKK'nın uzantısı YPG'nin hiçbir şekilde masada olmaması gerektiğini söylüyor.

SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ

Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesi ve ortak bir anayasa çalışmasının adımlarının atılması amacıyla, Rusya tarafından düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne YPG ve onun siyasi çatı yapısı PYD davet edilmedi. Kararda Türkiye ve İran'ın bu konudaki yaklaşımının etkili olduğu öğrenildi.

"29-30 OCAK'TA YPG'Yİ TÜRKİYE VE İRAN İSTEMİYOR"

Rusya'nın girişimi üzerine 29-30 Ocak'ta yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne "23 Kürt temsilcisinin" katılacağı, kongrede YPG'nin olmayacağı bildirildi. Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi (ENKS) Yöneticisi Kawa Azizi, Rusya öncülüğünde Soçi kentinde yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne 23 Kürt temsilcinin katılacağını kaydetti. Azizi, YPG'nin siyasi oluşumu PYD'nin ise Türkiye ve İran'ın itirazları nedeniyle katılmayacağını belirtti.