Ypg Saflarında Eski ABD Özel Kuvvetler Askeri Öldürüldü

Terör örgütü PKK'ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon'un öldürüldüğü bildirildi.

PYD- YPG'ye yakın sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK'ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan Eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon'un öldürüldüğü belirtildi. ABD'li askerle ilgili YPG bağlantılı bir sosyal medya hesabından şu tweet atıldı:

"Eski Amerikan Özel Kuvvetleri askeri YPG'li Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon Efrin Buseya Dağı'nda yaşanan çatışma esnasında yaşamını yitirdi, yolun yolumuza ışık tutacak Şehid Namirin." - ANKARA