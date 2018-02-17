Ypg/pyd Bölücü Terör Örgütünün Suriye'deki Şubesidir"
Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Esasen bilenler var, bilmeyenler var; YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir.
Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Esasen bilenler var, bilmeyenler var; YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir. Birbiriyle eşittir, aynı terör örgütüdür." dedi.
Kaynak: Dunya.com