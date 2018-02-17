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Ypg/pyd Bölücü Terör Örgütünün Suriye'deki Şubesidir"

Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Esasen bilenler var, bilmeyenler var; YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir.

Ypg/pyd Bölücü Terör Örgütünün Suriye'deki Şubesidir

Almanya'da Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Esasen bilenler var, bilmeyenler var; YPG/PYD, Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiği bölücü terör örgütünün Suriye'deki şubesidir. Birbiriyle eşittir, aynı terör örgütüdür." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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