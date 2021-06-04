YPG/PKK'ya muhalif Süryani aktivist, Haseke'de kaçırıldı
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YPG/PKK'ya muhalif Süryani aktivist, Haseke'de kaçırıldı

YPG/PKK'ya muhalif Süryani aktivist, Haseke'de kaçırıldı
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke iline bağlı Malikiyye (Dirik) ilçesinde, teröristlerin "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasını eleştiren Süryani aktivist Husam Alkass'ı kaçırdı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke iline bağlı Malikiyye (Dirik) ilçesinde, teröristlerin "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasını eleştiren Süryani aktivist Husam Alkass'ı kaçırdı.

Demokratik Süryaniler Örgütü üyesi Kerem Düveli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aktivist Alkass'ın, terör örgütü YPG/PKK'nın "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşıtı olduğu için örgüt tarafından kaçırıldığını söyledi.

Düveli, "Husam, dün Malikiyye ilçesinde 16: 30 sularında alışveriş yaptıktan sonra aracına binmeye çalışırken bir grup maskeli tarafından önce darbedildi. Sonra örgüte ait olduğunu bildirilen bir araca bindirilerek kaçırıldı." ifadelerini kullandı.

Demokratik Süryaniler Örgütü, Husam'ın alıkoyma esnasında maruz kalabileceği psikolojik veya fiziki işkenceden YPG/PKK'yı sorumlu tuttu.

Yakınları da aktivistin Facebook sayfasını kapattı.

YPG/PKK'lı teröristlerin Süryani Hristiyanların üzerindeki baskısı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke iline bağlı Malikiyye (Dirik) ve Dırbasiyye ilçelerinde, Ağustos 2018 tarihinde Süryani azınlığın okullarını ruhsat bulunmadığı ve müfredat uygulanmadığı gerekçesiyle kapatmıştı.

Süryani Demokratik Topluluğu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, örgütü kınayarak, bu eylemi Süryanilere baskı olarak nitelendirmişti.

Aynı bağlamda Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Johny Messo, 20 Ağustos 2018 tarihinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Amerikalılar ve Avrupalılar artık YPG'ye verdikleri desteğin Suriye'de barış ve istikrara değil daha fazla ölüm ve yıkıma yol açtığını görmeli." ifadelerini kullanmıştı.

Messo, "YPG, Süryanileri tehdit ederek sindirmeye çalıştı, hatta bölgedeki Süryanileri katletti." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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