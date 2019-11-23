YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi (2)
Haberler » Güncel » YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi (2) - Haber

YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi (2)

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bebek katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka...

23.11.2019 12:57 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:59
YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi (2)

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda DEAŞ'tan farkı olmayan PKK/YPG terör örgütünün, masum sivillere saldırmayı sürdürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

" katili teröristler bugün de Tel Abyad'ın sanayi bölgesinde işinin başında bulunan sivil halka bombalı araçla saldırdı. İlk bilgilere göre 3 kişi katledildi, 20'den fazla kişi de yaralandı."

Kaynak: AA

Haber Videosu: YPG/PKK Tel Abyad'da bombalı araçla saldırı düzenledi (2)
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et