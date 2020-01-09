YPG/PKK, Suriye'de 40 DEAŞ'lıyı daha serbest bıraktı
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, hapishanelerde tuttuğu 40 DEAŞ'lı teröristi salıverdi.
09.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:31
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde, hapishanelerde tuttuğu 40 DEAŞ'lı teröristi salıverdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK, Haseke'deki hapishanelerden 40 DEAŞ'lıyı, bölgedeki Arap aşiretlerinin kefil olmasının ardından, serbest bıraktı.
Kaynak: AA