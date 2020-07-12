YPG/PKK'nın Suriye'de sivilleri hedef alan saldırıları terörist ifadesinde
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YPG/PKK'nın Suriye'de sivilleri hedef alan saldırıları terörist ifadesinde

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Türk güvenlik güçlerince yakalanan H.H, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki sivillere karşı bombalı saldırılarını nasıl düzenlediklerini anlattı.

YPG/PKK'nın Suriye'de sivilleri hedef alan saldırıları terörist ifadesinde
12.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:01

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Türk güvenlik güçlerince yakalanan H.H, terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki sivillere karşı bombalı saldırılarını nasıl düzenlediklerini anlattı.

Türk güvenlik güçleri, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde YPG/PKK ile bağlantılı olan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü üyeliği tespit edilerek gözaltına alınan H.H. (18) güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde, 2017 yılında sınır kaçakçılığı yapmak için örgüte katıldığını belirtti.

İfadesine göre örgütün istihbarat grubunda yer aldığını belirten H.H, terör örgütünün uyuşturucu, tarihi eserler ile bazı kişileri para karşılığında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçirdiğini anlattı.

Bazı teröristlerin de yasa dışı geçişlerine yardım ettiklerini ifade eden H.H, 3 teröristin çantalarındaki yüklü patlayıcı maddelerle Türkiye'ye geçiş yaptığını, geçişten kısa bir süre sonra patlayıcıların güvenlik güçlerince saklandığı yerde ele geçirildiğini ifade etti.

Barış Pınarı Harekatı örgüte büyük darbe vurdu

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak da konuşan H.H, "Barış Pınarı Harekatı başlayınca YPG/PKK örgüt mensupları Rakka'ya kaçtı. Ben Tel Abyad'ı terk etmedim ve evimde ikamet etmeye devam ettim. Bu tarihten sonra sınır faaliyetine devam edemedik." şeklinde ifade verdi.

H.H. Rakka'ya kaçan teröristlerle geçmiş dönemde yaptığı kaçakçılık işlerinden biriken parasını almak için buluştuğunu anlatarak, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Bana yeşil ve siyah renkli bir motosiklet getirdiler, motosikletin selesi altına bomba konulduğunu söylediler. Motosikleti Ayn Arus'ta patlatmam halinde 300 dolar vereceklerini söylediler. Ben de kabul ettim ve 300 doları aldım. Bana bombanın kumandasını ve motosikleti verdiler. Bombanın kumandasında bulunan kırmızı renkli düğmeye basmam halinde bombanın patlayacağını söylediler. Ben de 26 Ekim 2019 günü Ayn Arus'a gelerek buğday kavşağı ile Aynularab yolu arasında bulunan manav dükkanının önüne motosikleti park ettim. Motosikleti bu noktada patlatmamı söylemişlerdi. Motosikleti park ettikten sonra motosikletten Tel Abyad istikametinde yaklaşık 200 metre uzaklaştım. Ardından H.A'yı telefonla arayarak konudan haberdar ettim. H.A. bana motosikletin etrafı kalabalık olduğu bir sırada düğmeye basmamı söyledi. Ben de biraz bekledim ve motosikletin etrafında insanlar yoğunlaşınca düğmeye bastığım anda motosiklet patlayarak infilak etti. Patlamadan dolayı yaralananlar oldu ama ölen olup olmadığını bilmiyorum. Patlamadan hemen sonra elimdeki kumandayı atarak oradan uzaklaştım ve evime gittim."

Bombalı araç saldırısını da anlattı

H.H, Tel Abyad ilçe merkezinde 13 kişinin öldüğü 25 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin de bilgiler vererek, patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiğini söyledi.

Söz konusu terör saldırısının Rakka'ya giden YPG/PKK'lı teröristler tarafından yaptırıldığını aktaran H.H, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"C.E.M. yanıma motosikletiyle geldi. Benden kendisiyle beraber çarşıya gelmemi istedi. Ben de motosikletin arkasına binerek beraber çarşıya doğru gitmeye başladık. C.E.M. sürekli telefonda birileriyle kısık sesle konuşuyordu. Motosikletten indik. Sürekli telefonla bir şeyler yapıyordu. Ardından bana dönerek 'Bak şimdi ne göreceksin, çok yüksek bir ses duyacaksın, ama sakın korkma' dedi. Sonra yine telefonda bir şeyler yaptığı sırada şiddetli bir patlama sesi duydum. Patlama olan yerden sadece 100 metre mesafedeydik ancak ana yoldan ara yola giden sokağın başında duruyorduk. Ben daha ne olduğunu anlamaya çalışırken C.E.M. motosikletini de bırakarak kaçmaya başladı. Ben patlama yerine yakınlaşmadım ama patlama bir araba ile olmuştu ve çok sayıda insanın yaralandığını ve yerde yattıklarını gördüm."

Terör örgütünün Türkiye'de irtibatlı olduğu 8 kişi yakalandı

Bu arada, H.H. işlemlerinin ardından Tel Abyad'da tutuklandı.

Türk güvenlik güçleri tarafından H.H'nin gözaltına alınmasının ardından çalışmalarını genişleten Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de terör örgütünün Türkiye'de bağlantılı olduğu 8 kişiyi tespit etti.

Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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