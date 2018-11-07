Ypg/pkk'nın Döşediği Mayınlar 6 Sivili Öldürdü

Terör örgütü YPG/PKK militanlarının Suriye'nin Afrin bölgesine döşediği mayınların patlaması sonucu aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 6 sivil hayatını kaybetti.

Terör örgütü YPG/PKK militanlarının Afrin bölgesindeki Bülbül beldesine döşediği mayınların patlaması sonucu 6 sivilin hayatını kaybettiği ve henüz belirlenemeyen sayıda yaralı olduğu aktarıldı. Yerel kaynaklar yaşamını yitirenlerin arasında 2 çocuğun da olduğunu aktardı. Sivillerin zeytin toplamak için traktörle tarlaya gittikleri ve militanların mayınları tarlaya giden yola döşediği belirtildi. YPG/PKK militanlarının zeytin hasadı zamanın gelmesi sebebi ile özelikle saldırılarını arttırdığı kaydedildi.

(Muhamed El Mustafa/İHA)