Ypg/pkk'nın Çocukları Savaştırdığı Bir Kez Daha Kanıtlandı"

Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatında birçok kez belgeleriyle ortaya koyduğu YPG/PKK'nın çocukları savaştırarak ölüme göndermesi, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Güvenlik kaynakları, yurt içinde ve komşu bölgelerde inanılırlığını yitiren ve bu nedenle eleman temininde güçlük çeken terör örgütünün, çocukları zorla silah altına alarak sosyal dokuyu bozmaya, ailelerinin hayatını karartmaya, çocukları kandırarak barış ve huzuru baltalamaya devam ettiğini, raporun bunu bir kez daha gözler önüne serdiği değerlendirmesini yapıyor.

Türkiye'nin, terör örgütlerine yönelik Afrin'de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı esnasında birçok kez kanıtladığı, YPG/PKK'nın çocukları ailelerinden zorla kopararak ölüme gönderdiği gerçeği, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu ile bir kez daha belgelendi.

Çocuklar hatta bebekler hedef seçiliyor

Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukları ellerinde kalaşnikoflar ile eğitime tabi tutan ve dağa çıkaran terör örgütü, sadece çocukları ölüme sürmekle kalmıyor, hedef de alıyor.

Terör örgütünün acımasızlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde katlettiği Bedirhan Mustafa bebek ve annesi örneğinde de olduğu gibi sivil, kadın, çocuk ve hatta bebek demeden yaptığı katliamlar da rapordaki tespitlerle örtüşüyor.

Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi Raporu

Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi'nin 3 Ağustos'ta yayımladığı raporda "Silahlı grup, bir kısmı aileleri kontrolünde kamplarda yaşayanlar dahil, çocukları saflarına katmayı derhal durdurmalı." ifadeleri yer aldı. Raporda, 18 yaşından küçüklerin silah altına alınmasının uluslararası hukukça yasaklandığı, 15 yaşından küçük çocukların bu uygulamaya tabi tutulmasının ise savaş suçu olduğu vurgulandı.

Terör örgütünün küçük yaştaki çocukları kaçırdığı ve onların akıbetleriyle ilgili ailelerinin bilgi sahibi olmalarını engellediği kaydedildi.

"ABD, desteklediği örgüte çocuk askerleri kullanmayı bırakması için baskı uygulamalı." ifadesinin bulunduğu raporda, çocukları kaçırılan ailelerle yapılan röportajlara da yer verildi. 8 ailenin 13-17 yaşlarında 6 kız ve 2 erkek çocuğunun silah altına alındığı örneği rapora yansıdı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi kuruluşlar da YPG/PKK'nın çocukları savaştırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini daha önce de pek çok kez yayımladıkları raporlarla kayıt altına almıştı.