YPG/PKK'nın Azez'deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti - Haberler
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YPG/PKK'nın Azez'deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti

AA, Ömer Koparan - Güncel
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YPG/PKK'nın Azez'deki sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/ Pkk'nın, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine yaptığı füze saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaşamını yitirdi, 12 sivil yaralandı.

Kilis'in karşısında yer alan Azez ilçe merkezine, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/ Pkk füzelerle saldırdı.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre, 4 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi. Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhalifler, Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü mevzilerine topçu atışlarıyla karşılık verdi.

AA / Ömer Koparan - Güncel

Suriye, Terör, PKK, YPG, Güncel, Haberler

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