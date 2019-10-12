12.10.2019 16:21

PROF. ERASLAN: "BAŞARISIZLIĞI ÖRTME ÇABASI. BU DA ÖRGÜTÜN NE KADAR KÖTÜ VE ZOR DURUMDA OLDUĞUNUN GÖSTERGESİDİR."

TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU: "ABD'Lİ, ALMAN VE FRANSIZ GAZETECİLER HEDEF ALINSAYDI DÜNYAYI YERİNDEN OYNATIRLARDI."

Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazeteciler de terör örgütü YPG/PKK'nın hedefinde. Dün Mardin'in Nusaybin ilçesinde gazetecilerin bulunduğu binaya YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden uzun namlulu silahlarla iki kez saldırı düzenlendi. Saldırıda iki gazeteci yaralandı. Bugün de Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde gazetecilerin kaldığı otele havan mermisi atıldı. Otelin yakınlarına düşen havan mermisi patlamadı.

YPG/PKK neden gazetecileri hedef alıyor? Saldırının ardından akıllara takılan bu soruyu Medya, sosyal medya ve psikoloji üzerine birçok çalışması bulunan Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu cevaplandırdı.

Prof. Dr. Eraslan bu soruya, "Gazetecilere saldırı, örgütün kötü durumda olduğunu gösteriyor" yanıtını verirken, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "ABD'li, Alman ve Fransız gazeteciler hedef alınsaydı dünyayı yerinden oynatırlardı" diye yanıtladı.

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, PKK/YPG'li teröristlerin Mardin'in Nusaybin ilçesinde basın mensuplarını hedef almasıyla ilgili, "Bu, doğrudan o bölgedeki gerçeklerin kamuoyuna aktarılmasını engellemeye çalışan bir terör örgütü faaliyetidir. Bu da örgütün ne kadar kötü ve zor durumda olduğunun göstergesidir" dedi.

Medya, sosyal medya ve psikoloji üzerine birçok çalışması bulunan Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eraslan, "Kahraman ordumuz, Barış Pınarı Harekatı'yla şuanda tüm dünyadaki operasyonel süreci değiştiriyor. Kahraman ordumuz bu süreçte büyük başarı elde etti ve bu ordunun başarılarını kamuoyuna, ulusal ve uluslararası alanda açıklayan gazeteciler hedef alınıyor" dedi.'BAŞARISIZLIĞI ÖRTME ÇABASI'Eraslan, saldırının spontane gelişmiş bir olay olmadığını ifade ederek, "Yani terör örgütünün direkt olarak gazetecileri hedef alması başarısızlığı örtme amaçlı yaptığı bir saldırı. Yalnız şunu da gözden kaçırmamak lazım ki gazetecilerimizin orada bulundukları lokasyonlar, konumlar ve yerler bildirilmekte ve ona göre hareket edilmekte. Bu da ordunun büyük başarısı, terör örgütünün de büyük başarısızlığının göstergesi. Çünkü gazeteci onların nasıl kaçtığını, kaçarken arkada bıraktıklarını, kimlerden ne yardımı aldığını hepsini çok net bir şekilde ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktarıyor. Bu da gazetecilerimizin büyük bir başarısı. Buradan yaralanan arkadaşlarımıza da şifalar diliyoruz. Bu çok önemli bir olay. Şimdiye kadar hiç bu kadar doğrudan gazeteciler saldırı altına alınmamıştı. Hani bu PKK terör örgütü demokratik, barış sever ve insan haklarını savunuyordu? Silahı olmayan, herhangi bir şekilde kendini müdafaa edemeyen elinde sadece kamera ve mikrofonu olan gazetecilere doğrudan saldırmakta" diye konuştu. 'TESADÜF OLAMAZ'PKK terör örgütünün gazetecileri sınırın öte yanından hedef almasını doğrudan bir konumlandırma olarak tanımlayan Eraslan, "Orada onlarca yüzlerce bina içerisinde havan mermisinin, roket atarın doğrudan gazetecilerin kaldığı yere atılması bir tesadüf olamaz. Bu doğrudan o bölgedeki gerçeklerin kamuoyuna aktarılmasını engellemeye çalışan bir terör örgütü faaliyetidir. Bu da örgütü ne kadar kötü ve zor durumda olduğunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

FEYZİOĞLU: ABD'Lİ, ALMAN VE FRANSIZ GAZETECİLER HEDEF ALINSAYDI DÜNYAYI YERİNDEN OYNATIRLARDITürkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 'Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere yapılan saldırıya dünya kamuoyu ve medyasının sessiz kalmasına tepki gösterdi. Feyzioğlu, "Bir Amerikalı, Alman veya Fransız gazetecinin başına gelse, kendi gazetecilerini hedef alsalar dünyayı yerinden oynatırlar, bunlar ikiyüzlülük" dedi.Suriye'nin Kamışlı kentindeki PKK/YPG'li teröristler Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu noktaya dün silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında kırılan cam parçalarıyla 2 gazeteci yaralandı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, dünya medyası ve kamuoyundan saldırıya tepki gelmemesine tepki gösterdi. Dünyanın neresinde olursa olsun, gazetecilere teröristler veya başka bir devlet saldırırsa yer yerinden oynadığını ifade eden Feyzioğlu, "Bizim orada Türk gazetecilerin üzerine keskin nişancı ateşi açılıyor, havan topu canlı yayına başladığında atılıyor. Tık yok bu iki yüzlülüktür. Biz oradaki kahramanlığı sizin aracılığınızla gördük ve oradaki yabancı gazetecileri de gördük. İçeride bir yerde oturuyorlar soruyor ve DHA'daki arkadaşım diyor ki 'sesleri duydunuz mu, saldırıyı gördünüz mü?', 'bir ses oldu' diyor. Havai fişek mi atılıyor orada, besbelli gazetecilerin üzerine havan topu atılıyor ama umurunda bile değil. Onu anlatmaya gelmemiş çünkü o. Türk askerinin orada 'sivillere zarar verdiğini' anlatacak ama malzeme bulamıyor. İçeride boş oturuyor. Yazsana kendi gazetene oradaki gazetecilerin doğrudan doğruya hedef olduğunu" diye tepkisini dile getirdi. 'KENDİ GAZETECİLERİNE OLSA DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIRLARDI'Feyzioğlu, bir Amerikalı, Alman ve Fransız gazetecinin başına böyle bir saldırının gelmesi halinde o ülkelerin dünyayı yerinden oynatacağını belirterek, şunları söyledi: "Keskin nişancılar, havan topçuları kendi gazetecilerini hedef alsalar dünyayı yerinden oynatırlar. Bunlar ikiyüzlülük gerçekten ve ikiyüzlülükleri dünya kamuoyunun yüzünü vurmak lazım. Gazetecilerin örgütlerinin yüzüne de vurmak lazım. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü var değil mi hepsini göreve bekliyorum. Türkiye'ye hakaret eden gazeteci de, gerçeği anlatan gazeteci değil mi? Gazeteci olmanın sizin gözünüzde ölçütü Türkiye'yi küçük düşüren yalan haber yapmak mı? Biz de meslek örgütü olarak bunun gereğini yapacağız ne yapacağız bu bahsettiğimiz kuruluşlara sizin görüntülerinizi gönderip ne diyorsunuz, niye sessizsiniz diye ayna tutacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Genel Detaylar-Prof. Dr. Eraslan'nın açıklaması,-Metin Feyzioğlu'nun açıklaması

Haber: Kaan ULU/ Gökhan ARTAN/ANKARA - İSTANBUL,

Kaynak: DHA