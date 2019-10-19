Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı

19.10.2019 12:24

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı. Örgütün keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.

CEYLANPINAR'DA TEDAVİ GÖRÜYORLAR

Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek ve Güvenli Bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekatın 9'uncu gününde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Türk heyeti olayı 'ateşkes' olarak değil, 'ara verme' olarak tanımlamıştı. Anlaşmada, operasyonlara 120 saat ara verilmesi, bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA