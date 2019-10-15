YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan siviller defnedildi

15.10.2019 19:19

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırılarda şehit olan amca ve yeğen, bu yıl satın aldıkları tarlada defnedildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca, Suriye'de işgal altında bulundurdukları bölgeden Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu şehit olan Halil Türkoğlu ve yeğeni Bedran Türkoğlu'nun cenazesi yakınları tarafından Mardin Devlet Hastanesinden alınarak, Hamidiye Camisi'ne getirildi.

Şehitlerin cenazesi, kılınan namazın ardından saldırının gerçekleştiği Taşlıca Mahallesi'nde bu yıl satın aldıkları tarlada dualar eşliğinde toprağa verildi.

Saldırıda, bir oğlu şehit olan ve bir oğlu yaralanan anne Fatma Türkoğlu, Kürtçe ağıt yaktı.

"Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin"

Taşlıca Mahallesi Muhtarı Emin Karadeniz, acılarının çok büyük olduğunu, 2 şehitleri ve yaralılarının bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizi defnettik. Köylümüz, akrabamız ve aynı zamanda can yoldaşımızdı. Çok yakın samimi bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Allah'tan rahmet diliyorum, geri kalan hastalara acil şifalar dilerim. Devletimizin yanındayız, hem de arkasındayız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin."

Kaynak: AA