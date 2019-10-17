YPG/PKK'lı teröristlerin gazetecileri hedef alması

17.10.2019 10:38

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel, Barış Pınarı Harekatı'nı izleyen gazetecilere yönelik YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınadı.

Aytekin Polatel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Harekatta terör örgütlerince gazetecilere taciz ateşi açıldığını hatırlatan Polatel, şöyle konuştu:

"Basın mensupları orada görevlerini yapmakta. Gazeteciler, toplumu bilgilendirmek için görev başındalar. Ne yazık ki görevini yaparken terör örgütü tarafından ateş altına alınmış ve taciz edilmişler. Gazeteci ve sivile yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

Polatel, dernek olarak bölgeye ziyarette bulunacaklarını belirterek, Diyarbakır, Nusaybin ve Akçakale başta olmak üzere bazı bölgelere gideceklerini dile getirdi.

Meslektaşlarını görev başında ziyaret etmek istediklerini aktaran Polatel, "Onları yerinde ziyaret ederek moral motivasyonlarını yükseltmek istiyoruz. Sonuçta önemli bir görev yerine getirmeye çalışıyorlar. Onlarla sohbet etmek ve olayların nasıl geliştiğini bizzat yerinde görmek ve yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA