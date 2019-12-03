YPG/PKK'lı teröristlerin Azez'e roketli saldırısında yaralananlar Kilis'e getiriliyor

03.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:30

Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'e Katyuşa roketleri ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. 1'i Türk askeri 2 kişi Kilis'e getirildi.



Terör örgütü YPG/PKK tarafından Azez'in farklı bölgeleri ile Türk askeri üstüne Katyuşa roketleri ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda bir sivil hayatını kaybederken, 9 kişi ağır yaralandı. Saldırıda yaralanan 1 Türk askeri ile durumu ağır olan Suriyeli Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesine getiriliyor. Azez'de konuşlu bulunan topçu birliklerinin saldırının gerçekleştirildiği YPG/PKK terör örgütlerine ait Tel Rıfat bölgesini ateş altına aldığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA