YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e sızma girişiminde 8 SMO askeri şehit oldu Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Afrin'deki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 8 SMO askeri şehit oldu.

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Afrin'deki Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin mevzilerine yönelik sızma girişimi sonucu 8 SMO askeri şehit oldu.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden Afrin'deki SMO mevzilerine yönelik sızma girişimi düzenledi.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'in Basuta bölgesinde ağır silahlarla yaşanan çatışmalarda 8 SMO askeri şehit oldu.

Terör örgütü, Afrin ve Azez'de Suriye SMO'yu ve kontrolündeki sivil yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

YPG/PKK'nın yuvalandığı Tel Rıfat

Rusya, Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkarmayı taahhüt etmişti.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede, 442 kilometrekareye yayılan Tel Rıfat ilçesi, 4 yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.

YPG/PKK, 2016'nın başında, o dönem işgal ettiği Afrin'den, güneydoğusundaki Tel Rıfat'a Rusya'nın hava desteğinde saldırılar düzenlemiş, 9-16 Şubat 2016'da ilçeyi işgal etmişti.

İlçenin esas sakinleri olan yaklaşık 250 bin Arap, 4 yıldır Azez'de barınmaya devam ederek topraklarının YPG/PKK işgalinden arındırılacağı günü bekliyor.

Afrin ilçe merkezi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart 2018'de YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Kaynak: AA