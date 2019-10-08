YPG/PKK'lı teröristler, operasyonu duyunca gizlendiler

08.10.2019 18:33

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlemeyi planladığı harekat öncesi büyük bir korkuya kapılan Tel Abyad'daki teröristler, sivil halkın arasında ve evlerde gizleniyor.

Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenecek olası bir harekat öncesi, ABD'nin Suriye'de terörle mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü YPG/PKK'da korkunun hakim olduğu gözlendi.

Daha önce Tel Abyad'daki mevzilerde ve açık alanda devriye gezen teröristlerin, Türkiye'nin operasyon yapacağı haberleri üzerine sivil halkın arasında ve evlerde gizlenmeye çalıştığı öğrenildi.

AA muhabirinin görüştüğü yerel kaynaklar ise Tel Abyad'da bulunan terör örgütü üyelerinin büyük bir panik yaşadığını, olası bir operasyon için kaçış planları hazırladıklarını söyledi.

Teröristlerin, operasyon sırasında İHA'ların görüntü almasını engellemek için bölgede çukurlar kazdığı ve içerisine yanıcı madde koyduğu öğrenildi.

Öte yandan, terör örgütünün, sivil halkın üzerinde kurduğu baskı da devam ediyor.

Yöre halkını zorla kent meydanına toplayan terör örgütü, sivilleri Türkiye aleyhine eyleme zorluyor.

Kaynak: AA