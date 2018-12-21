MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli Kürtler, terör örgütü YPG/PKK'nın kendilerini temsil etmediğini belirterek, ülkelerine tekrar dönmek için terör örgütünün Fırat'ın doğusundan tamamen temizlenmesini bekliyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın zulmü nedeniyle ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Kürtler, geldikleri Şanlıurfa ve ilçelerinde vatanlarına dönecekleri günün hayalini kuruyor.

Daha önce terör örgütünün işgal ettiği Rasulayn, Tel Abyad, Ayn el-Arap'ta (Kobani) yaşayan Suriyeli Kürtler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Nehri'nin doğusuna askeri harekat düzenleneceğini açıklamasıyla evlerine dönüş için umutlandı.

Doğup büyüdükleri evlerine, topraklarına tekrar dönme umudu yeşeren Suriyeli Kürtler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusuna olası harekatını sabırsızlıkla bekliyor.

Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası üyesi Muhammed Ali İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de iki grubu terör örgütü olarak ilan ettiklerini, bunlardan birinin YPG/PKK, diğerinin de Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) olduğunu söyledi.

YPG/PKK'nın ve ENKS'nin kardeş gruplar olduğunu vurgulayan İsa, "YPG/PKK, Kürt halkına eziyet ediyor, öldürüyor, sürgün ediyor. ENKS de sembolik bir oluşumdur. Hiçbir anlam ifade etmiyor, sadece bir kandırmacadan ibarettir. Halka yönelik herhangi bir çalışmaları, faaliyetleri yok. Suriyeli Kürt halkı artık ikisinden de kurtulmak istiyor." dedi.

İsa, sürgün edilmiş Suriyeli Kürtler olarak Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade ederek, "Biz Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu özgürleştirmesini bekliyor, umuyor ve başaracağına da inanıyoruz." diye konuştu.

Suriye Kürtleri olarak Türkiye'nin bir an önce Fırat'ın doğusuna da operasyon yapmasını istediklerini anlatan İsa, şöyle devam etti:

"Biz bir an önce Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gelmesini ve terör örgütlerini bu bölgeden çıkarmasını istiyoruz. Terör örgütü çıkarıldıktan sona Türkiye'nin burada bize arkadaşlık, oradaki durumu imar etme konusunda yoldaşlık yapmasını bekliyoruz. Zaten Türkiye diğer bölgelerde bunu yapmıştı. Burada da daha tecrübeli bir şekilde yapacaktır. Biz Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) kendimizi ayrı görmüyoruz, biz Suriye'nin bir parçasıyız. Suriye Kürtleri olarak Hama, Dera, bu bölgeden başlayarak Şam'a kadar biz Suriye'nin bir parçasıyız. Hakkımız, hukukumuz, isteklerimiz özgür Suriye halkıyla aynıdır."

"Kürtler halkı olarak operasyonu dört gözle bekliyoruz"

Suriyeli Kürt Azad Osman da Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu, TSK'nin yapacağı muhtemel operasyondan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin çok iyi bir komşu ülke olduğunu anlatan Osman, "Suriye'deki Kürt halkı YPG/PKK'nın baskısı altında. İstiyorlar ki bu zulumdan ve baskılardan kurtulsunlar. Bu nedenle dost ve komşu bir ülkenin böyle bir operasyon yapması hem bizim için hem de Suriye içerisindeki Kürt halkını özgürleştirecek ve mutlu edecek. Yakın zamanda herkes böyle bir beklenti içerisinde. Kürtler halkı olarak operasyonu dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

"Suriyeli Kürtlerin yarısı yüzünden kaçmak zorunda kaldı"

Muhammed Mustafa da "vatan için savaştıklarını" iddia eden terör örgütünün bölge halkına zarar verdiğini belirtti.

Kendisinin de Kürt olmasına rağmen annesinin terör örgütü tarafından öldürüldüğünü anlatan Osman, şunları ifade etti:

"Artık yeter, çok kişiyi öldürdüler, annemi de öldürdüler, bunlardan artık kurtulmalıyız. İnşallah bir gün önce kurtuluruz. Onların ne dini, diyaneti var. Sadece Kürdistan ve Öcalan diyorlar. Bu nasıl iştir, Kimdir bu Öcalan? Bir kişi için yüzlerce insan mı öldürülür? İnşallah Türkiye ve ÖSO iki günde bizleri terör örgütünden kurtarır. Bunlar yüzünden insanlar sefil bir şekilde yaşıyor. Suriyeli Kürtlerin yarısı bunlar yüzünden kaçmak zorunda kaldı. Artık bu zulmün son bulmasını istiyoruz. Esed ile iş birliği yaparak devlet kurma hayalindeler, ama artık bunların yaptığı her şey boşuna. Eğer operasyon yapılırsa inşallah iki gün içinde bunlardan kurtulacağız."

Kaynak: AA