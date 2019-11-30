YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı
Haberler » Güncel » YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı - Haber

YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

30.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:49
YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı

'da terör örgütü YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü YPG/PKK-KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et