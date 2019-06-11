YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede çıkan yangınlar petrol tesislerini tehdit edecek boyuta ulaşırken, halk, yangınlardan örgütü sorumlu tutuyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, örgütün işgal ettiği Haseke ilinin kuzey kırsalında Kahtaniye, güney kırsalında Merkede beldeleri ile Kamışlı ilçesi kırsalında son günlerde çok sayıda tarlada yangın çıktı.

Yangınlardan yaklaşık 50 bin dönümlük arazi etkilenirken, Kahtaniye'de dün çıkan yangının, petrol arıtma tesislerine doğru ilerlemesi paniğe sebep oldu.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinin Bahoz beldesinde ise YPG/PKK'nın dün saldırı düzenlediği Nemliye ve Ebu Nitil köylerinde atılan havanlardan ötürü yangın çıktı.

YPG/PKK, son 15 gündür Rakka ve Deyrizor illerinde işgal ettiği bölgelerde Araplara ait tarım arazilerini ateşe veriyor. Halk, Haseke'de de aynı uygulamayı başlatan örgüte karşı arazilerde nöbet tutuyor.

Örgüt, Suriye'nin üçte birini işgalinde tutuyor.

Kaynak: AA