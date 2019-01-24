Ypg/pkk'dan Rakka'nın Mansura Beldesinde "Sokağa Çıkma Yasağı"

RAKKA/ Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Rakka'nın mansura beldesinde bir sivili öldürmesinin ardından örgüte karşı başlatılan gösterilerin önüne geçmek için bölgede 3 günlük sözde sokağa çıkma yasağı başlattı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, örgüt Rakka iline bağlı Mansura beldesine terörist takviyesi yaptı.

Örgüt, 72 saat boyunca sokağa çıkmayı yasakladı ve ihlal edenleri cezalandırmakla tehdit etti.

YPG/PKK, dün Mansura'da Ebu Hamis aşiretinden bir sivili öldürmüştü.

Olayın ardından sivili öldüren teröristler beldeden kaçmış, aşiret üyeleri de örgütün beldede yuvalandığı bazı noktaları ateşe vermiş ve gösteriler düzenlemişti.

Kaynak: AA