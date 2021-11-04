YPG/PKK'dan kaçan Rasulaynlı Hristiyan kardeşler özgürce yaşamaktan mutlu (2)

Terör örgütü YPG/ Pkk'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rasulayn ilçesini işgal etmesiyle Türkiye'ye sığınan Hristiyan Naum ve Ziyad Melki kardeşler, Barış Pınarı Harekatı'yla özgürleşen ilçede 2 yıldır diğer etnik ve dini gruplarla güven ortamında kardeşçe yaşadıklarını belirtti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesini Temmuz 2013'te işgal etmesinden en büyük zararı, ilçede yaşayan azınlık Hristiyanlardan Melki kardeşler gördü.