YPG/PKK'dan Azez'e saldırı Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez'e füze saldırısı düzenledi.

Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez'e füze saldırısı düzenledi.

Tel Rıfat'ta işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, Azez'e füze saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar, YPG/PKK'ın attığı füzelerin Azez'in batısındaki yerleşim mahallerine düştüğünü ifade etti. Saldırıda can kaybı veya yaralının olup olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İHA