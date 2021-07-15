YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı
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YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı

YPG/PKK'dan Afrin'e topçu saldırısı: 2 ölü, 10 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'in kuzeyindeki Afrin ilçe merkezine topçu saldırısı gerçekleştirdi. İlçedeki sivil yerleşim bölgelerini hedef alan saldırıda, 1'i çocuk 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırı nedeniyle Afrin'in çoğu bölgelerinde elektriğin kesildiği, evlerde ağır maddi hasarın oluştuğu belirtildi. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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