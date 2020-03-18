- YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı
- YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.
18.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:07
- YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı
AFRİN - Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.
Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin'in ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Afrin şehir merkezindeki sivil alanlara isabet eden füzeler nedeniyle birçok sivilin yaralandığı, 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: İHA