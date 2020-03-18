YPG/PKK'dan Afrin'e füze saldırısı
Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.
18.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:11
Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi.
Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan Afrin'in ilçe merkezine füze saldırısı düzenledi. Afrin şehir merkezindeki sivil alanlara isabet eden füzeler nedeniyle birçok sivilin yaralandığı, 4 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. - AFRİN
Kaynak: İHA