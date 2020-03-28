YPG/PKK, Barış Pınarı bölgesindeki su kesintisini kara propagandaya dönüştürüyor
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Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, YPG, Güncel

YPG/PKK, Barış Pınarı bölgesindeki su kesintisini kara propagandaya dönüştürüyor

Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı bölgesine giden suyun bilinçli olarak kesildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, Türkiye'nin, YPG/PKK tarafından kullanılmaz hale getirilen Allouk Su Tesisi'ni onararak bölgede su dağıtımı yaptığı ancak rejimin yeterli elektrik sağlamadığı ve...

28.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:42
YPG/PKK, Barış Pınarı bölgesindeki su kesintisini kara propagandaya dönüştürüyor

Suriye'de, Barış Pınarı Harekatı bölgesine giden suyun bilinçli olarak kesildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı, Türkiye'nin, YPG/PKK tarafından kullanılmaz hale getirilen Allouk Su Tesisi'ni onararak bölgede su dağıtımı yaptığı ancak rejimin yeterli elektrik sağlamadığı ve gerekli tamiratları gerçekleştirmediği için bölgeye istenilen seviyede su verilemediği bildirildi.

Terör örgütü YPG/PKK, "Suriye'nin Haseke bölgesine giden suyu kesen Türkiye'nin böylelikle yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına neden olmak istediği" yönünde gerçek dışı iddialarla kara propaganda yapmayı amaçlıyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim kaynaklı sorunu Türkiye'ye mal etmeye çalışan terör örgütü üyeleri, Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor.

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki görüşmelerde, Türkiye'nin kontrolündeki Barış Pınarı bölgesinden Haseke ve kırsal kesimine su verilmesi, ayrıca Tişrin ve Tabka barajlarından bölgenin elektrik ihtiyacının karşılandığı Mabruka Elektrik Santraline elektrik sağlanması hususunda mutabık kalınmıştı.

Görüşmenin ardınan terör örgütü YPG/PKK tarafından kullanılmaz hale getirilen Haseke ve kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin yeniden çalışması için onarım faaliyetleri başlatan Türkiye'nin, büyük çabalarının ardından geçen kasım ayında Haseke ve kırsal kesimine su verilmeye başlanmıştı.

Mabruka Elektrik Santrali'nin ve taşıyıcı hatların tamiriyle ilgili ise Rusların kontrolündeki rejime ait görevliler, elektrik trafolarının ve hatlarının tamirine başladı ancak sonunu getiremedi.

Rejim tarafından Tişrın ve Tabka barajlarından bölgedeki elektrik dağıtım merkezi olan Mabruka Güç Santrali'ne yeterli seviyede elektrik verilmemesi nedeniyle bölgede sıklıkla elektrikler kesiliyor.

Bu kesintiler, Barış Pınarı bölgesinde başta Allouk Su Tesisi olmak üzere, Rasulayn ve Tel-Abyad ile bunların kırsalını besleyen su kuyularındaki tesislerin de sağlıklı ve tam kapasiteyle çalıştırılamamasına neden oluyor.

Söz konusu su tesislerindeki jeneratörlerin yetersiz kalması, bir kısmının arızalı olması ve jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli olan yakıtın temininde yaşanan güçlükler nedeniyle gerek Barış Pınarı bölgesine gerekse Haseke bölgesine belli bir süredir istenilen seviyede su verilemiyor. Bu nedenle de Barış Pınarı bölgesindeki halk, kuyu suyu kullanmak zorunda kalıyor.

Yetkililer, Haseke ve kırsal kesimi ile Barış Pınarı bölgesini olumsuz şekilde etkileyen elektrik ve su sorununun çözümü için rejimin elektrik trafolarını ve hatlarını tamir etmesi, Pınar bölgesine en az 70 megawatt gücünde ve kesintisiz elektrik verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Bölgeye giden suyun bilinçli olarak kesildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten güvenlik kaynakları, rejimin yeterli elektrik sağlamaması ve gerekli tamiratları gerçekleştirmemesi nedeniyle meydana gelen elektrik ve buna bağlı su sorununun, terör örgütü YPG/PKK tarafından istismar edildiğini belirtiyor.

Bölgedeki bazı kaynaklar, terör örgütünün, Tişrın ve Tabka barajındaki rejim unsurlarına baskı yaparak bölgeye yeterli seviyede elektrik verilmemesi için baskı yaptığını ifade ediyor.

Kaynak: AA

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