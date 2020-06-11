YPG/PKK Bab'da pazar yerini hedef aldı
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YPG/PKK Bab'da pazar yerini hedef aldı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, semt pazarına bırakılan paketin patlaması sonucu 3 sivil yaralandı.

YPG/PKK Bab'da pazar yerini hedef aldı
11.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:30

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, semt pazarına bırakılan paketin patlaması sonucu 3 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde semt pazarına bırakılan paket infilak ettirildi.

Terör saldırısı sonucu 3 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

Patlamanın ardından, çevrede maddi zarar oluştu.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Bab'da son bir ayda, 3 ayrı şüpheli paketin patlaması sonucu, 22 sivil yaralanmıştı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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