YPG/PKK Azez'deki sivillere saldırdı: 5 yaralı
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YPG/PKK Azez'deki sivillere saldırdı: 5 yaralı

Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.

03.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:44
YPG/PKK Azez'deki sivillere saldırdı: 5 yaralı

'nin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 5 sivil yaralandı.


Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesindeki sivillerin bulunduğu yerleşim yerlerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 sivilin yaralandığı belirtildi. - AZEZ

Kaynak: İHA
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