YPG/PKK Azez'deki sivillere saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı
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YPG/PKK Azez'deki sivillere saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı

Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 1 kişi öldü, 9 sivil yaralandı.

03.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:50
YPG/PKK Azez'deki sivillere saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı

'nin ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 1 kişi öldü, 9 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde yerleşim yerlerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, 9 sivilin yaralandığı belirtildi.

(YK-ÖK-D)

(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/ İHA)

Kaynak: İHA
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