YPG/PKK Azez'deki sivillere saldırdı: 1 ölü, 9 yaralı
Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 1 kişi öldü, 9 sivil yaralandı.
Suriye'nin Azez ilçesinde terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleşim yerlerine düzenlenen topçu saldırısında 1 kişi öldü, 9 sivil yaralandı.
Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ilçesinde yerleşim yerlerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir kadının hayatını kaybettiği, 9 sivilin yaralandığı belirtildi.
(YK-ÖK-D)
(Hamad Alnajjar - Abu Mucahit El Halebi/ İHA)