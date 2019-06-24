YPG/PKK ağır silahlarla ÖSO'ya saldırdı: 1 ölü

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bağlı Marea'da nöbet tutan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarına ağır silahlarla düzenlediği saldırıda bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Marea'nın güneyindeki Tel Malid köyünde nöbet tutan ÖSO unsurlarına YPG/PKK'lı teröristlerce ağır silahlarla ateş edildi. ÖSO unsurlarının karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı.

Saldırıda ÖSO mensubu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA