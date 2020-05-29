- YPG/PKK 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı
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- YPG/PKK 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı

- YPG/PKK 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabasında sivillere ait 10 bin'den fazla dönümlük tarım arazisini yaktı.

29.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:12

- YPG/PKK 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı

RASULAYN - YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabasında sivillere ait 10 bin'den fazla dönümlük tarım arazisini yaktı.

YPG/PKK'lı teröristler, Barış Pınarı Harekatı'yla kurtarılan Rasulayn'ın batısındaki Mabrouka kasabasında sivillere ait tarım arazilerini yaktı. Yerel kaynaklar, teröristlerin 10 bin'den fazla dönüm tarım arazisini yaktığını açıkladı. Ateşe verilen tarım arazilerinin küle döndüğü ifade edildi.

- YPG/PKK 10 bin dönümden fazla tarım arazisini yaktı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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