Ypg'li Teröristlerin Babası Öz Kızına Tecavüzden Tutuklanmış

Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'nın Ceyhan ilçesine gelen ancak daha sonra Kobani'ye giderek bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katılıp Türk askerine karşı savaşan ve tekrar Tükiye'ye gelerek Amasya'da tarım işçiliği yaparken yakalanan teröristlerin babasının 14 yaşındaki kızına tecavüz etmekten tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Suriye'de süren iç savaştan kaçıp 2014 yılında Ceyhan'a gelip Bota Mahallesi'ne yerleşen Osman ailesinden Muhammed ile Mahmud Osman kardeşlerin 2016 yılında Kobani'ye giderek bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katıldığını saptadı. Zanlıların Elbab ve Cerablus'ta Türk askerine karşı savaştığı da belirlendi. Kamışlı'daki bir çatışmada Muhammed Osman'ın yaralandığı, kardeşiyle birlikte mülteci gibi Şanlıurfa'ya gelip DEAŞ tarafından vurulduğunu söyleyerek tedavi olup tekrar döndüğü tespit edildi. Polis daha sonra tekrar Türkiye'ye gelen zanlıların YPG'nin uyuyan hücresi olduğunu ve Amasya'da tarım işçiliği yaptığını tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonla zanlıları tarlada yakaladı. Zanlılar Ceyhan'a getirilerek burada adliyeye çıkarıldı. Zanlılardan Muhammed Osman, YPG'ye katıldığını ancak Türk askerine ateş etmediğini, DEAŞ ile çatıştığını ileri sürdü. Mahmud Osman ise, YPG'ye katılmadığını söyleyerek suçlamaları kabul etmedi. Muhammed Osman nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, Mahmud Osman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Babaları 14 yaşındaki kızına tecavüz etmiş

Bu arada zanlıların ailesinin bir süre önce Afyonkarahisar'a gittiği, daha sonra yeniden Ceyhan'a geldiği öğrenildi. Ayrıca zanlıların erkek kardeşi Osman Osman'ın babalarından 14 yaşındaki kız kardeşlerine tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Tecavüzü kabul etmeyen ancak şikayet üzerine gözaltına alınan babanın tutuklanarak Kürkçüler Cezaevine konulduğu öğrenildi. - ADANA