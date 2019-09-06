YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
YPG'li teröristler sınırda görüntülendi ABD ile müşterek kara devriyesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptığı sırada YPG'li teröristler sınırda görüntülendiŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge...
YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
ABD ile müşterek kara devriyesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptığı sırada YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından silahlı YPG'li teröristler sınırda görüntülendi. Ellerinde silah olan teröristlerin Suriye'nin Telabyad kentinde rejime ait eski gümrük bölgesinde dolaştıkları gözlendi.