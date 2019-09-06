YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi ABD ile müşterek kara devriyesi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptığı sırada YPG'li teröristler sınırda görüntülendiŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge...

06.09.2019 20:38
YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

ABD ile müşterek kara devriyesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklama yaptığı sırada YPG'li teröristler sınırda görüntülendi

ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından YPG'li teröristler sınırda görüntülendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinin gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamanın hemen ardından silahlı YPG'li teröristler sınırda görüntülendi. Ellerinde silah olan teröristlerin Suriye'nin Telabyad kentinde rejime ait eski gümrük bölgesinde dolaştıkları gözlendi.

YPG'li teröristler sınırda görüntülendi
Kaynak: İHA
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