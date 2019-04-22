Ypg'li Suriyeli Gözaltına Alındı

Samsun'da YPG'li Suriye uyruklu bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Husam A.O.'yu Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan Husam A.O. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA