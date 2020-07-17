YPG kampından kurtarılan Moldovalı kadın ve çocuklarıyla ilgili MİT operasyonun detaylarına DHA... TERÖR örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu MİT operasyonu ile kurtarıldı.

TERÖR örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampında zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu MİT operasyonu ile kurtarıldı.

DHA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre, 2013 yılında Suriyeli eşi ve çocukları ile ticaret yapmak için Suriye'ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, terör örgütü YPG/PKK tarafından zorla Hol Kampına götürüldü.

MOLDOVA HÜKÜMETİ TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİMoldova hükümetinin Türkiye'den yardım talebinde bulunması üzerine MİT devreye girdi. Barkal ve çocuklarının durumu ile ilgili bölgede çalışma başlatan MİT; yerel istihbarat ağını devreye soktu. Barkal ve 4 çocuğunun Münbiç'te 23 gün bir hapishanede tutulduktan sonra terör örgütü YPG/PKK tarafından Hol Kampı'na götürüldüğü belirlendi. ÖNCE YERİ BELİRLENDİ, SONRA HAREKETE GEÇİLDİMİT, teknik ve istihbarati çalışmalarla Barkal ve 4 çocuğunu tam yerini tespit ettikten sonra, kurtarma operasyonu için düğmeye basıldı. MİT irtibat kurduğu Natalia Barkal'ın kamptan nasıl kaçacağı konusunda bilgilendirdi. 6 Haziran 2020'de düzerlenen operasyonla Natalia Barkal ve 4 çocuğu Al Hol Kampından kaçırılarak önce Barış Pınarı Harekat Bölgesine sonra da Tel Abyad'da güvenli bir yere getirildi. TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASKISI ALTINDA KALDIM

Barkal'ın en büyüğü 10 en küçüğü 1 yaşında 4 çocuğu ile birlikte uzun zamandır terör örgütü YPG/PKK baskısı altında zor şartlarda yaşayan Natalia Barkal'ın, ailesine kavuşacağı için sabırsızlandığını, Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğu ve büyük minnet duyduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA