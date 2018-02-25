Sosyal Medyada Kullanıcıları YPG'nin Terörist Başı Heykeliyle Fena Dalga Geçti

Zeytin Dalı Harekatı 37. gününde başarıyla devam ederken, Suriye- Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin kuzeydoğusunda bulunan Şeran beldesine bağlı Ömeranlı köyü yakınlarında ÖSO ve YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

TAŞI HEYKELE ÇEVİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Bu çatışmaların ardından YPG'ye ait bir eğitim kampı terörden temizlenirken bölgedeki bir taş dikkat çekti. Teröristlerin kendilerinde Abdullah Öcalan heykeline dönüştürmeye çalıştıkları taş ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. Heykel yapılmaya çalışılan taş sosyal medyada alay konusu oldu.