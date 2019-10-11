11.10.2019 20:18

YPG'den Nusaybin'e havan saldırısı: 4 şehit

Teröristlerin havan saldırısında 4 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı var

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinden YGP-PKK'lı teröristler tarafından ilçe merkezine havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi şehit oldu, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı 3. gününde devam ederken, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı'dan YPG-PKK'lı teröristler tarafından Nusaybin ilçesindeki sivil vatandaşlara yönelik havan topu saldırıları başladı. Teröristlerin attığı 4-5 havan topu ilçe merkezinde vatandaşların bulunduğu bölgeye düştü. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA