YPG'den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı

YPG'den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi.

11.10.2019 13:41
YPG'den gazetecilerin bulunduğu alana keskin nişancılarla saldırı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 gazeteci hafif yaralandı.


Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. Yaralı gazeteciler, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. - MARDİN

Kaynak: İHA
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