YPG Azez'de füze ve topçu saldırısı düzenledi: 3 yaralı
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YPG Azez'de füze ve topçu saldırısı düzenledi: 3 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin Azez ilçe merkezinde topçu ve füze saldırısı düzenledi.

16.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:06
YPG Azez'de füze ve topçu saldırısı düzenledi: 3 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK 'nin ilçe merkezinde topçu ve füze saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinin merkezinde sivil yerleşim yerlerini hedef alıp topçu saldırısı düzenledi. Bir aracın ve evlerin hasar gördüğü saldırıda en az 3 kişi yaralandı. Sivillerin saldırı anında kaçması sayesinde can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: YPG Azez'de füze ve topçu saldırısı düzenledi: 3 yaralı
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