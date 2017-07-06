Yozgatspor'da Vefa Zamanı.

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 'Vefa Yılında' Yozgatspor 1959 FK'nın mali kaynaklı sorunlarını çözmek amacıyla başlatılan 'Dokunuş Projesi' start aldı.



Yozgatspor 1959 FK Başkanı Kazım Arslan, gazetecilere yaptığı basın açıklamasında Yozgat Belediyesi olarak 3 yıldır Yozgatspor'a sahip çıktıklarını söyledi. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını söyleyen Başkan Arslan, Bölgesel Amatör Lig'e şampiyonluk parolasıyla girdiklerini belirtti.



Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye almak için Yozgat Belediyesi olarak başlattıkları 'Dokunuş Projesini' Yozgatspor'un mali sorunlarını çözmek için de kullanacaklarını ifade eden Başkan Arslan, bugün itibariyle projeye start verdi.



Yozgatspor'un profesyonel lige tekrardan çıkmak için tüm Yozgatlıların taşın altına ellerini koyması gerektiğini hatırlatan Başkan Arslan, "İstiyoruz ki projeye vatandaşımızda destek olsun. Yozgatspor'a destek amaçlı bir proje başlattık. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi çocuklarımız için başlattığımız 'Dokunuş Projesi' bize ilham kaynağı oldu. Ona benzer bir projeyi bu defa vatandaşın ayağına gitmek kaydıyla yapacağız. Yozgat'ı, Yozgatspor'u seven insanlara gitmek kaydıyla bağış toplayacağız. Şuan itibari ile bu projeye start vermiş oldum. Yozgatspor'a dokunmak, Yozgatspor'a vefamı göstermek için bin lirayı hesaba yatırdım. Bu şekilde yardımda bulunan hemşerilerimize 'Yozgatspor Vefa Kartı' takdim edeceğiz. Sayın Valimiz de Vefa Kartı yoluyla desteğini sağlayacak. Belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları da katkı sunacak. Beş kişilik heyetimiz belirlenen isimlere gitmek veya davetimizi duyan kişilere gitmek kaydıyla yardımları toplayacak. Dokunuş Projesi kapsamında alt limit bin lira. Taraftar kartı da daha düşük yardımda bulunanlara verilecek. Bir de 66 numaralı bağış kartımız var. Bunu da en yüksek bağış yapan hemşerimize takdim edeceğiz. 100 TL altında bağış yapmak isteyenler de bağış sandığına bağış yapabilecek. Her bağışa da makbuz verilecek" ifadelerine yer verdi.



Daha sonra vefa ekibi Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç'ı makamında ziyaret etti. Kemal Yurtnaç, bu sene Yozgatspor'un başarısı için taşın altına kendilerinin de elini koyduğunu dile getirdi. Yozgatspor için başlatılan 'Vefa yılında dokunuş' projesine kendisinin de destek verdiğini de dile getiren Yurtnaç, "Bu sene inşallah Yozgatspor Yozgatlıların da desteği ile şampiyon olacaktır. Ben de kendimi bir Yozgatlı olarak benimsedim ve kendimi bir Yozgatlı gibi Yozgat'ın hizmetine adadım. Yozgatspor'un bu sene şampiyon olabilmesi içinde bizler üzerimize düşen görevi yapacağız. Bu projeye ben de bin lira vererek ilk desteği vermek istedim. Umarım bu sene Yozgatspor için çok iyi bir yıl olur. Yozgatspor bulunduğu bu noktayı hak etmiyor. Takımımız daha üst liglerde oynamalı en azından ikinci ligde mücadele etmelidir. Biz Yozgat Valiliği olarak Yozgatspor'un da futbolcu alt yapısını oluşturacak bazı projeler hazırlıyoruz. Yozgat'ta amatör sporun gelişmesine yönelik çalışmalarımız bulunuyor. Yozgat'ta amatör sporumuz gelişir kalite ne kadar çok yükselir ise Yozgatspor'un altyapısı da o denli yükselir. Bizler biliyoruz ki taşıma suyla değirmen dönmez. Bu nedenle Yozgatspor'un alttan futbolcu alması gerekiyor. Bu nedenle de bizler buna destek olmak için Yozgat'ta amatör sporun daha iyi seviyelere gelmesi ve gençlerimizin başarılı bir şekilde yetişmeleri için projeler hazırladık inşallah bu projelerimizi de en kısa zamanda hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu. - YOZGAT