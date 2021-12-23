Yozgatlılar Federasyonundan KGC'ye ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Deniz Çağan, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ'ı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarete Çağan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ersan Dağdeviren, Koray Can, Dursun Açıkyürek, Kazım Karagöz ve Yenifakılılar Derneği Başkanı Cengaver Dağ katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kösedağ, Çağan'ın medyanın ve STK'lerin sorunlarını yakından bildiğini, aynı zamanda siyasi kimliği de olduğunu, sadece Yozgatlılar Federasyonunun değil, tüm STK'lerin de sorunlarını çözecek adımlar atacağına inandıklarını belirtti.

Çağan ise seçildiği günden bu yana haberler iyle, köşe yazılarıyla kendisine destek veren gazeteci arkadaşlarıyla birlikte olmak için ziyarette bulunduklarını aktardı.

Ev sahipliği için Kösedağ'a teşekkür eden Çağan, şunları kaydetti:

"Mesleğimiz gazetecilik, camianın içerisinden geliyoruz. Kayseri'de hiç yapılmamış bir STK tarafından ve çok önemli gazetecilerimizin de katıldığı bir arabaşı buluşması yaptık. Bunun neticesinde bu bir teşekkür taşıyor. Camianın içerisindeki sıkıntıları biliyoruz ama şu andaki görev niteliğimiz çerçevesinde bunu bizlere katılan, program konuğu olan değerli büyüklerimize aksettiriyoruz. Her yerde de bunu dile getirmeye devam edeceğiz. Bugün yerel medya 15 Temmuz olaylarına baktığımızda da gücünü bir kez daha görmüş olduk. Yerel medya 15 Temmuz'dan sonra da hak ettiği yeri bulamadı. Bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ederiz."

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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