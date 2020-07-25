Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlattı
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Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlattı

Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlattıYOZGATLI kasap Hasan Demirtaş, her Kurban Bayramı'nda kesim sırasında yaşanan kazaların önüne geçmek için, büyükbaş kurbanların yatırılmasını uygulamalı olarak anlattı.

25.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 15:22

Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlattı

YOZGATLI kasap Hasan Demirtaş, her Kurban Bayramı'nda kesim sırasında yaşanan kazaların önüne geçmek için, büyükbaş kurbanların yatırılmasını uygulamalı olarak anlattı.

Yozgat'ta uzun yıllardır kasaplık yapan Hasan Demirtaş, özellikle büyükbaş hayvanların sorun yaşanmadan kurban edilebilmesi için pratik ve güvenli yöntemler olduğunu söyledi. Demirtaş, dev cüsseli büyükbaş kurbanlıkların 'veteriner yöntemiyle' kolayca kesime hazır hale getirilebileceğini belirtti. Büyükbaş bir kurbanlığın, yaklaşık 10 metre uzunluğunda sağlam bir iple bağlanarak, kolay bir şekilde yatırılacağını belirtti.

"İpin bir ucu önce kurbanlık hayvanın boynuzlarına bağlanıp, sonra ipi boynun üzerinde, omuz hizasına getirilip göğsünden bir kere doladıktan sonra aynı şekilde sırtından alınıp karın bölgesinden bir daha bağlayıp geriye doğru çekildiğinde hayvan kısa sürede kendiliğinden yatmaktadır. Bu teknikle kurbanlık hayvan hem rahat bir şekilde yatırılıp eziyet çekmemiş olur, hem de çevresine zarar veremez" dedi.

YIKANAN KURBANLIKLAR SATIŞA HAZIRLANDI

Kurban pazarlarında kurbanlık satışları başlarken, hayvan sevkiyatları sırasında kirlenen kurbanlıklar, yıkanarak satışa hazırlandı. Besiciler, kurbanlıklarını fırça ve tarak yardımıyla temizledi. Kirlerinden arınan büyükbaş hayvanlar, hortumla tutulan suyun altında sakinleştirildi.

BÜTÇEYE GÖRE KURBANLIK

Besicilerden Burhan Açıkgöz, "Hayvanların büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Pazarda 6 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar büyükbaş kurbanlık var. Hisse fiyatları da bin 500'den başlıyor. Herkes bütçesine göre gelip hayvanlarını seçiyor" diye konuştu.

Yozgatlı kasap, kurban kesim tekniğini uygulamalı anlattı

Kaynak: DHA

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