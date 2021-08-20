Köy muhtarından afetzedelere anlamlı bağış
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Köy muhtarından afetzedelere anlamlı bağış

Köy muhtarından afetzedelere anlamlı bağış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ülkede meydana gelen yangın ve sel afetlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasına Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Tekkegüneyi köyü muhtarı Songül Çitçi de bir aylık maaşını bağışlayarak destekte bulundu.

Ülkede meydana gelen yangın ve sel afetlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasına Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Tekkegüneyi köyü muhtarı Songül Çitçi de bir aylık maaşını bağışlayarak destekte bulundu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Tekkegüneyi muhtarı Songül Çiftçi, ülke genelinde meydana gelen yangın ve sel afetlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına bir aylık maaşını bağışlayarak destekte bulundu. Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan da bu anlamlı bağışı için muhtar Çiftçi'ye teşekkür belgesi takdim etti.

Üzerine düşen vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Çiftçi, "Bu felaketler hepimizin başına gelebilir. Başımıza bir felaket geldiğinde herkes birilerinden bir şeyler bekler. Ben de sadece bana düşen vatandaşlık görevimi yaptım. Devletimiz orada özveriyle çalışıyor, ben de bir vatandaş olarak üzerime düşeni yaptım" dedi.

Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan ise "Böylesine önemli bir yardımı hassas bir dönemde yaparak yardımlaşmayı çok güzel bir şekilde ortaya koyan muhtarımız bizi duygulandırmıştır. Kendilerine çok teşekkür ediyor, bu örnek davranışlarından dolayı kendilerine bu teşekkür belgesini takdim ediyorum. Duyarlı halkımız dayanışma içindedir. Kaymakamlığımız ile iletişime geçip Akdağmadeni halkının yardım severliğini bir kez daha gösterelim" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Köy muhtarından afetzedelere anlamlı bağış
Köy muhtarından afetzedelere anlamlı bağış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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