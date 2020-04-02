Yozgatlı iş insanı Suat Öztürk, 1000 torba un dağıttı
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Suat Öztürk, Yozgat, Yerköy, Güncel

Yozgatlı iş insanı Suat Öztürk, 1000 torba un dağıttı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hayırsever iş insanı Suat Öztürk, "gün birlik günü" diyerek 1000 aileye birer çuval un yardımında bulundu.

02.04.2020 18:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:00
Yozgatlı iş insanı Suat Öztürk, 1000 torba un dağıttı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hayırsever iş insanı Suat Öztürk, "gün birlik günü" diyerek 1000 aileye birer çuval un yardımında bulundu.

Yerköy ilçesinde uzun yıllardır zahirecilik Öztürk, AA muhabirine, yardıma muhtaç ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sıkıntıya düşen 1000 aileye un yardımında bulunduğunu söyledi.

Birlik ve dayanışmayı güçlendirmek için böyle bir yardımda bulunduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, bir çok vatandaşımızı etkilemiştir. Biz de Öztürk ailesi olarak ülkemizin bu zor günlerinde onların yanında olmak için böyle bir karar aldık. Aldığımız bu karar ile Yerköy Kaymakamlığı Sosyal Yardımcılaşma ve Dayanışma Vakfı, köy ve mahalle muhtarları ile gerekli görüşmeleri yaptık. Yardıma muhtaç ailelerimizi bir bir tespit ettik ve oluşturduğumuz listelerle ailelerimize unlarını teslim ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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